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Минобразования рекомендует продолжить обучение в вузах и школах в дистанционном режиме

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Министерство образования и науки Украины рекомендует продолжить обучение в высших и средних учебных заведениях в дистанционном режиме, но по согласованию военно-гражданских администраций и родителей. Об этом во время брифинга сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает корреспондент УНН.

Детали

Министерство образования и науки сегодня рекомендует некоторые этапы организации образовательного процесса. В детских садах сегодня рекомендуется временно прекратить образовательный процесс, учитывая то, что в большинстве регионов объявляются постоянные сигналы воздушной тревоги.

И в таком контексте Министерство образования и науки сегодня рекомендует два аспекта деятельности учреждений образования после окончания каникул: первое - это временное прекращение образовательного процесса, и второе - это организация образовательного процесса по дистанционной форме обучения, но по согласованию военно-гражданских администраций.

Для учащихся учреждений общего среднего образования из числа временно внутренне перемещенных лиц, или лиц, которые в результате агрессии Российской Федерации эвакуированы с места постоянного проживания, обучение может быть организовано по заявлению одного из родителей по индивидуальной экстернатной смешанной форме обучения.

Но при этом, дети, которые являются временно перемещенными, могут учиться в учебных заведениях по месту временного пребывания по заявлению одного из родителей.

Цитата

“В любом случае, Министерство образования и науки при организации дистанционной формы обучения рекомендует использовать материалы всеукраинской школы онлайн, региональные платформы, ресурсы учреждений образования, в том числе и частных, которые Министерство неоднократно рекомендовало на своем сайте”, - подчеркнул Шкарлет.

Добавим

25 февраль Минобразования рекомендовало образовательным учреждениям объявить двухнедельные каникулы из-за вторжения России.

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