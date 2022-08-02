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Молочная “сміливість”: как "Молокія" помогает приблизить победу

Молочная “сміливість”: как "Молокія" помогает приблизить победу

Киев • УНН

 • 245290 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Смелость – она в разном. Кто-то защищает страну с оружием в руках, а кто-то - читает учебник. Для кого-то смелость воплотилась в поддержке экономики, а другие нашли ее в волонтерстве.

Смелость действительно имеет два цвета, но миллионы лиц. И среди них более тысячи с молочной отвагой внутри.

"Молокія" — украинский бренд молочных продуктов. Более 20 лет украинцы покупают кефиры, йогурты, молоко и сыры с его маркой на упаковке. Уже более 5 месяцев команда предоставляет тонны продукции как гуманитарную помощь и развозит ее в самые горячие точки, в то же время обеспечивая товаром магазины.

С началом полномасштабной войны компания не прекратила деятельность. В настоящее время она объединяет 50 фермерских хозяйств, ее команда насчитывает 1500 смельчаков — каждый работает, ежедневно приближая победу молочной заботой.

А заботиться в "Молокії" есть о ком. Компания постоянно поддерживает тех, кто ежедневно спасает, лечит, помогает, оберегает, тех, кто силен духом — военных ВСУ и теробороны, волонтеров, медиков и жителей Харькова. В конце марта объемы бесплатно предоставленного молока составили 100 тонн.

"Молокия" работает 24/7. Фермеры добросовестно ухаживают за коровами, водители бесперебойно доставляют молоко даже туда, где страшно. А работники завода с воодушевлением делают йогурты, сметану и кефиры, чтобы те обязательно попали на полки магазинов и туда, где их не хватает.

Один из опасных рейсов совершал водитель молоковоза Алексей Ткач. Когда он находился в селе Великий Круполь на заборе молока, прогремело несколько взрывов. На вопрос, хотелось ли отказаться от работы в такой период, отвечает: "Думаю, это мой долг, и если должно что-то произойти, то произойдет".

В компании говорят, что они большая семья, ныне объединенная под логотипом "Сміливість". Изменить упаковку – это также о смелости. Правда?

Команда выбрала работать и помогать именно потому, что этого ждут миллионы украинских семей. Ведь еда является основой жизни, неотъемлемым правом, которое сейчас взялись защищать те, кто по-молочному смелы.

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