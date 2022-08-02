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Молочна сміливість: як "Молокія" допомагає наблизити перемогу

Молочна сміливість: як "Молокія" допомагає наблизити перемогу

Київ • УНН

 • 245291 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сміливість — вона в різному. Хтось захищає країну зі зброєю в руках, а хтось — читаючи підручник. Для когось сміливість втілилась у підтримці економіки, інші ж віднайшли її у волонтерстві.

Сміливість дійсно має два кольори, але мільйони облич. І серед них є понад тисяча з молочною відвагою всередині.

«Молокія» — український бренд молочних продуктів. Понад 20 років українці купували кефіри, йогурти, молоко й сири з його маркою на пакуванні. Вже більше ніж 5 місяців команда надає тонни продукції як гуманітарну допомогу та розвозить її в найгарячіші точки, водночас забезпечуючи товаром магазини.

З початком повномасштабної війни компанія не припинила діяльність. Нині вона об'єднує 50 фермерських господарств, її команда налічує 1 500 сміливців — кожен працює, щодня наближаючи перемогу молочною турботою.

А піклуватися у «Молокії» є про кого. Компанія постійно підтримує тих, хто щодня рятує, лікує, допомагає, оберігає, тих, хто сильний духом — військових ЗСУ й тероборони, волонтерів, медиків і жителів Харкова. Наприкінці березня обсяги безплатно наданого молока сягнули 100 тонн.

«Молокія» працює 24/7. Фермери сумлінно доглядають корів, водії безперебійно доставляють молоко навіть туди, де лячно. А «молокіяни» з наснагою роблять йогурти, сметану й кефіри, щоб ті обов'язково потрапили на полички магазинів і туди, де їх бракує.

Один із небезпечних рейсів здійснював водій молоковоза Олексій Ткач. Коли він перебував у селі Великий Крупіль на заборі молока, прогриміло кілька вибухів. На запитання, чи хотілося відмовитися від роботи у такий період, відповідає: «Гадаю, це мій обов’язок, і якщо має щось статися, то станеться».

У компанії кажуть, що вони велика сім'я, яка нині об'єднана під логотипом «Сміливість». Змінити упаковку — це також про сміливість. Правда ж?

Команда обрала працювати й допомагати саме тому, що на це чекають мільйони українських родин. Адже їжа є основою життя, невід'ємним правом, яке нині взялися боронити ті, хто по-молочному сміливі.

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