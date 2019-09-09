Молдова присоединилась к странам, не признают "выборы" в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Молдова не поддерживает “местные выборы”, проходивших вчера в оккупированных Крыму и Севастополе, и подтверждает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила пресс служба Министерства иностранных дел Молдовы в Twitter, передает УНН.
“Молдова не признает так называемые „выборы“ в Крыму и Севастополе, которые были оккупированы Россией. Наша страна поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины”, — говорится в сообщении.
Также отметим, что глава МИД Молдовы Нику Попеску сообщил, что 9 сентября приедет в Украину. Его пригласил глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко.
Напомним, в России проходил единый день голосования. В свою очередь, МИД Украины призвал усилить международное давление на Россию через “выборы” в оккупированном Крыму.
Отметим, что ряд стран, таких как Литва, Латвия, Польша, Турция и Грузия, поддержали Украины и не признают “местные выборы” в оккупированном Россией Крыму и Севастополе.