Молдова анонсировала подписание соглашения о взаимном признании ID-карточек с Украиной в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Украина и Молдова вскоре должны подписать соглашение о взаимном признании биометрических ID-паспортов. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску по итогам переговоров со своим украинским коллегой, передает корреспондент УНН.
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“Мы договорились либерализовать поездки граждан и дать возможность нашим гражданам ездить в страны друг друга с биометрическими ID-картами без необходимости в паспортах. Очень скоро мы надеемся подписать это соглашение. Мы также очень быстро двигаемся к подписанию межправительственного соглашения о строительстве моста между н.п. Косэуц и Ямполь”, — сказал Попеску.
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По словам министра, все эти проекты принесут конкретные преимущества гражданам обеих стран.
Добавим
В июне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба договорился с и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чоко ускорить заключение соглашения о взаимном признании ID-карточек для упрощения движения между странами.
В то же время на сегодня соглашение еще не подписано.