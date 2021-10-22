Молдова анонсувала підписання угоди про взаємне визнання ID-карток з Україною найближчим часом

Цитата

“Ми домовилися лібералізувати поїздки громадян і дати можливість нашим громадянам їздити в країни один одного з біометричними ID-картками без потреби в паспортах. Дуже скоро ми сподіваємося підписати цю угоду. Ми також дуже швидко рухаємось до підписання міжурядової угоди про будівництво мосту між н.п. Косеуць і Ямпіль”, — сказав Попеску.

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Зі слів міністра, всі ці проекти принесуть конкретні переваги громадянам обох країн.

Додамо

У червні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба домовився з в.о. прем’єр-міністра, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоєм пришвидшити укладення угоди про взаємне визнання ID-карток задля спрощення руху між країнами.



Водночас станом на сьогодні угода ще не підписана.