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Молдова анонсувала підписання угоди про взаємне визнання ID-карток з Україною найближчим часом

Київ • УНН

 • 19097 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Україна і Молдова невдовзі мають підписати угоду про взаємне визнання біометричних ID-паспортів. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску за підсумками переговорів зі своїм українським колегою, передає кореспондент УНН.

Молдова анонсувала підписання угоди про взаємне визнання ID-карток з Україною найближчим часом

Цитата

“Ми домовилися лібералізувати поїздки громадян і дати можливість нашим громадянам їздити в країни один одного з біометричними ID-картками без потреби в паспортах. Дуже скоро ми сподіваємося підписати цю угоду. Ми також дуже швидко рухаємось до підписання міжурядової угоди про будівництво мосту між н.п. Косеуць і Ямпіль”, — сказав Попеску.

Деталі

Зі слів міністра, всі ці проекти принесуть конкретні переваги громадянам обох країн.

Додамо

У червні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба домовився з в.о. прем’єр-міністра, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоєм пришвидшити укладення угоди про взаємне визнання ID-карток задля спрощення руху між країнами.

Водночас станом на сьогодні угода ще не підписана.

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