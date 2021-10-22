Молдова анонсувала підписання угоди про взаємне визнання ID-карток з Україною найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Україна і Молдова невдовзі мають підписати угоду про взаємне визнання біометричних ID-паспортів. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску за підсумками переговорів зі своїм українським колегою, передає кореспондент УНН.
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“Ми домовилися лібералізувати поїздки громадян і дати можливість нашим громадянам їздити в країни один одного з біометричними ID-картками без потреби в паспортах. Дуже скоро ми сподіваємося підписати цю угоду. Ми також дуже швидко рухаємось до підписання міжурядової угоди про будівництво мосту між н.п. Косеуць і Ямпіль”, — сказав Попеску.
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Зі слів міністра, всі ці проекти принесуть конкретні переваги громадянам обох країн.
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У червні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба домовився з в.о. прем’єр-міністра, міністром закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоєм пришвидшити укладення угоди про взаємне визнання ID-карток задля спрощення руху між країнами.
Водночас станом на сьогодні угода ще не підписана.