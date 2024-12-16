Мокрый снег, дождь и сильный ветер: прогноз погоды на 16 декабря
Киев • УНН
В Украине 16 декабря ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем. Температура от -5°С до +9°С, порывы ветра до 28 м/с в западных, северных и центральных областях.
В Украине в понедельник, 16 декабря, прогнозируют облачную погоду, небольшой мокрый снег, местами сильный ветер. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, пишет УНН.
Детали
Днем в западных, Житомирской, Винницкой областях умеренный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с, в большинстве западных, северных и центральных областей 25-28 м/с.
Температура на востоке и северо-востоке страны ночью будет 0-5°С, днем - от +3°С до -2°С. На остальной территории ночью от +3°С до -2°С мороза. Днем +1-6°С, в западных областях - до +9°С.
В Киевской области прогнозируется облачная погода, ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь. Температура по области ночью будет колебаться от +3 до -2°С, днем +1-6°С.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы ветра 15-20 м/с, днем 25-28 м/с.
В Киеве ночью температура воздуха составит около 0°С, днем +3-5°С.