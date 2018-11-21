Могерини призвала Косово немедленно отменить решение по пошлинам
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Правительство непризнанного Косово должно немедленно отменить решение о введении пошлин в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Об этом заявила в среду верховный представитель Европейского союза по вопросам иностранных дел ЕС Федерика Могерини, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Правительство Косова должно немедленно аннулировать эти решения”, — говорится в заявлении главы европейской дипломатии.
В документе отмечается, что это решение Косово “является очевидным нарушением Соглашения стран Центральной Европы о свободном товарообмене (CEFTA), а также противоречит духу Соглашения об ассоциации и стабилизации между ЕС и Косовом”.
Как ранее информировал УНН, непризнанная Республика Косово ввела пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины ранее в среду. В ответ президент Сербии Александар Вучич назначил экстренные встречи с послами России, Китая, США, Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. Премьер Боснии и Герцеговины Денис Звиздич со своей стороны заявил, что такое решение Косова является ошибочным и разрушает CEFTA.
Сербские и боснийские власти считают, что новые пошлины Приштины являются ответом на ее неудачную попытку вступления в Интерпол, которую власти непризнанного образования восприняли очень болезненно. Во вторник Генеральная ассамблея Международной организации уголовной полиции отказалась принять непризнанное Косово в организацию. Против вступления самопровозглашенной республики в организацию проголосовало 51 государство, в том числе Россия, Китай и Испания. За принятие высказались 68 стран, воздержались 16. Для принятия в организацию косоварам необходимо было набрать две трети голосов.