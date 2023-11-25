Мобильные огневые группы ВСУ уничтожили 40% российских беспилотников во время последней атаки
Киев • УНН
Украинские Воздушные силы сообщили, что мобильные огневые группы сбили около 40% российских беспилотников, которые атаковали Украину, что является значительным достижением.
Мобильные огневые группы сегодня ночью уничтожили около 40% дронов, которыми россия атаковала Украину, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.
Цитата
"Около 40% дошло сбивания дронов именно мобильными огневыми группами. Это очень и крайне важно для нас, чтобы эти группы развивались и они показывали именно такой результат", - сказал Игнат.
Детали
Игнат добавил, что сегодняшняя атака была рекордной со времен новогодней ночи, когда враг выпустил по Киеву 45 дронов, а следующей ночью - 39.
Напомним
Этой ночью силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 66 вражеских БпЛА "Shahed" в небе на Киевщине и Киевом.
Мобильные огневые группы ВСУ уничтожили 40% российских беспилотников во время последней атаки
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