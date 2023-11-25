Мобильные огневые группы ВСУ уничтожили 40% российских беспилотников во время последней атаки

Мобильные огневые группы сегодня ночью уничтожили около 40% дронов, которыми россия атаковала Украину, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

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"Около 40% дошло сбивания дронов именно мобильными огневыми группами. Это очень и крайне важно для нас, чтобы эти группы развивались и они показывали именно такой результат", - сказал Игнат.

Детали

Игнат добавил, что сегодняшняя атака была рекордной со времен новогодней ночи, когда враг выпустил по Киеву 45 дронов, а следующей ночью - 39.

Напомним

Этой ночью силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 66 вражеских БпЛА "Shahed" в небе на Киевщине и Киевом.