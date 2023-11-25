Мобильные огневые группы ВСУ уничтожили 40% российских беспилотников во время последней атаки

Эксклюзив
Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  150299 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  184570 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  130305 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  125535 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  212903 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  157147 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  133518 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  142371 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  173597 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  166819 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  245769 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

Эксклюзив
рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  26168 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162260 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  170803 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  24415 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  184570 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  212903 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  195976 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  187933 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  192050 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
mobilnie-ognevie-gruppi-vsu-unichtozhili-40percent-rossiiskikh-bespilotnikov-vo-vremya-poslednei-ataki

Мобильные огневые группы ВСУ уничтожили 40% российских беспилотников во время последней атаки

Киев  •  УНН

25 ноябрь 2023, 09:54  •  37668 просмотра

Read in English

Украинские Воздушные силы сообщили, что мобильные огневые группы сбили около 40% российских беспилотников, которые атаковали Украину, что является значительным достижением.

Мобильные огневые группы сегодня ночью уничтожили около 40% дронов, которыми россия атаковала Украину, сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

"Около 40% дошло сбивания дронов именно мобильными огневыми группами. Это очень и крайне важно для нас, чтобы эти группы развивались и они показывали именно такой результат", - сказал Игнат.

Детали

Игнат добавил, что сегодняшняя атака была рекордной со времен новогодней ночи, когда враг выпустил по Киеву 45 дронов, а следующей ночью - 39.

Напомним

Этой ночью силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 66 вражеских БпЛА "Shahed" в небе на Киевщине и Киевом.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Мобільні вогневі групи ЗСУ знищили 40% російських безпілотників під час останньої атаки
Ukrainian Armed Forces mobile firing groups destroyed 40% of Russian drones during the latest attack
Новости по теме

Мобильные огневые группы ВСУ уничтожили 40% российских беспилотников во время последней атаки

Украинские Воздушные силы сообщили, что мобильные огневые группы сбили около 40% российских беспилотников, которые атаковали Украину, что является значительным достижением.

Война •   •  37668 просмотра
Мобильные огневые группы ВСУ уничтожили 40% российских беспилотников во время последней атаки

Не сбили только один дрон: в Воздушных силах уточнили, что ПВО уничтожила 74 из 75 "шахедов"

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 74 из 75 запущенных россией беспилотников "шахед", главным образом нацеленных на Киев.

Война •   •  38131 просмотра
Не сбили только один дрон: в Воздушных силах уточнили, что ПВО уничтожила 74 из 75 "шахедов"

Зеленский почтил память жертв Голодомора: 90 лет назад мир не мог увидеть правду

В День памяти жертв Голодомора президент Украины Владимир Зеленский почтил память жертв геноцида и осудил попытки отрицания таких исторических преступлений. Он связал трагедии прошлого с нынешней агрессией рф, утверждая, что правосудие за исторические зверства необходимо для предотвращения нынешних и будущих преступлений.

Общество •   •  40488 просмотра
Зеленский почтил память жертв Голодомора: 90 лет назад мир не мог увидеть правду

Президент Швейцарии Берсет находится в Киеве для встречи с Зеленским и участия в саммите по продовольственной безопасности

Президент Швейцарии Ален Берсе находится в Киеве, чтобы обсудить с Президентом Украины Зеленским продовольственную безопасность и влияние россии на нее, а также предложить поддержку Украины со стороны Швейцарии.

Политика •   •  37105 просмотра
Президент Швейцарии Берсет находится в Киеве для встречи с Зеленским и участия в саммите по продовольственной безопасности

ПВО Киева уничтожила 66 вражеских беспилотников над городом и областью

Прошлой ночью украинская противовоздушная оборона уничтожила 66 ударных БпЛА над столицей - уточнил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Война •   •  39798 просмотра
ПВО Киева уничтожила 66 вражеских беспилотников над городом и областью

Киевлян предупредили о возможных ограничениях энергоснабжения после атаки

В Киеве возможны перебои с электроснабжением из-за повреждения магистральных линий электропередач в результате вражеской атаки, проводятся аварийные ремонтные работы, а жителей призывают экономить электроэнергию.

Общество •   •  35926 просмотра
Киевлян предупредили о возможных ограничениях энергоснабжения после атаки

Атака беспилотника в Киеве: 5 раненых, в том числе ребенок, обломки завалили двух женщин

В результате атаки беспилотника в Киеве пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок; пострадавшие получили немедленную медицинскую помощь.

Война •   •  42325 просмотра
Атака беспилотника в Киеве: 5 раненых, в том числе ребенок, обломки завалили двух женщин

Председатель КОВА рассказал о последствиях вражеской атаки на Киевщину: повреждены частные и многоэтажные дома, автомобиль и предприятие

Атака вражеского беспилотника на Киевщине привела к повреждению жилых домов, предприятия и автомобиля. В то же время повреждений объектов критической инфраструктуры не зафиксировано, жертв нет - сообщил председатель КОВА Руслан Кравченко.

Война •   •  38282 просмотра
Председатель КОВА рассказал о последствиях вражеской атаки на Киевщину: повреждены частные и многоэтажные дома, автомобиль и предприятие

ПВО Украины сбила 71 из 75 иранских беспилотников "шахед" выпущенных врагом

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что 25 ноября 2023 года они уничтожили 71 из 75 запущенных врагом БПЛА типа "шахед", которые в основном нацеливались на Киев. Средства противовоздушной обороны работали по меньшей мере в шести областях.

Война •   •  37027 просмотра
ПВО Украины сбила 71 из 75 иранских беспилотников "шахед" выпущенных врагом

Этой ночью в небе над Киевом было уничтожено более 60 воздушных целей

Более 60 воздушных целей было уничтожено во время массированной воздушной атаки на Киев, самой масштабной с начала полномасштабной войны.

Война •   •  42073 просмотра
Этой ночью в небе над Киевом было уничтожено более 60 воздушных целей