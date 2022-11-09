Мобилизированным россиянам выдают металлические шлемы образца Второй мировой войны – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Российским подразделениям, проходящим подготовку в районе города Барановичи, выдано устаревшее оружие и имущество – металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 годов прошлого столетия. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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«Российским подразделениям, проходящим подготовку в районе города Барановичи Брестской области, изданы устаревшие оружие и имущество – металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 годов прошлого столетия. Кроме того, значительная часть стрелкового оружия, а именно автоматов АК-74, в нерабочем состоянии из-за плохих условий хранения», - говорится в сообщении.
Также Генштаб сообщает, что у мобилизованных российских граждан, проходящих подготовку в Курской и Брянской областях, существенно ухудшается морально-психологическое состояние из-за отличия картинки российской пропаганды от действительной ситуации, бесчеловечных условий пребывания и отсутствия обещанных выплат.
Кроме того, по уточненной информации, из города Северодонецк Луганской области российские оккупанты вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили. Мародерство проходит под прикрытием и в сопровождении представителей оккупационных так называемых органов государственной безопасности.
Генштаб отмечает, что республика беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки.
«Продолжается формирование совместной русско-белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противником и применения ударных БпЛА с территории и воздушного пространства республики беларусь», - информирует Генштаб.
Дополнение
В русской Казани мобилизованные устроили бунт из-за недостатка пищи, воды и обмундирования на учебно-тренировочном полигоне.