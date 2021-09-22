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МХП осуществляет мечты учителей в рамках премии Global Teacher Prize Ukraine

МХП осуществляет мечты учителей в рамках премии Global Teacher Prize Ukraine

Киев  •  УНН

 • 16326 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Холдинг МХП является стратегическим партнером премии Global Teacher Prize Ukraine, которую основала общественный союз “Освитория”. В рамках ежегодной национальной премии для учителей-агентов образовательных изменений МХП основал собственную номинацию “Реализация мечты учителя”, сообщили в пресс-службе, передает УНН.

Уже 3 года подряд МХП реализует социальные инициативы лучших учителей Украины.

В этом году в Яготине появился Sky Park, который является воплощением мечты учительницы Татьяны Лугин, а в городе Смела — веревочный парк, который появился благодаря учительнице Наталье Голоднюк.

Татьяна Лугина преподает в Яготинском УВК № 3 неожиданную комбинацию предметов — украинский язык, литературу и информатику. Кроме этого, учительница ежегодно вместе со своими учениками присоединяется ко всемирной акции “Сделаем планету чистой”. А еще помогает налаживать дружеские отношения с соседними школами с помощью различных литературных флешмобов. Она хотела, чтобы у детей и молодежи были публичные пространства для активного и здорового досуга. МХП реализовал этот давний замысел — в Яготине оборудован веревочный парк.

“Я очень хотела, чтобы в моем городе нашлось место для активного досуга молодежи. Я благодарю Освиторию, МХП и Яготинский городской совет за такую ​​невероятную возможность для моего родного города, вы действительно воплотили мою мечту!”, — поделилась радостью Татьяна Лугина.

В 2019 году компания воплотила желание учительницы Леси Шевчук из Хмельницкого. Специализированная школа, где учится ее сын, получила специально оборудованный школьный автобус для перевозки детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Во время церемонии вручения премии Global Teacher Prize Ukraine 2018 сертификат на осуществление учительской мечты был предоставлен учительнице английского языка из города Смела Черкасской области Натальи Голоднюк.

“МХП системно инвестирует в развитие общин, внедряя социально значимые изменения в малых городах и селах Украины. Лишь за 2020 год МХП направил на КСО больше 200 млн грн. Одним из направлений деятельности фонда „МХП-Общине“, через который реализуется корпоративно-социальная ответственность МХП, является создание условий для саморазвития населения в образовательной, культурной, экономической и спортивной сферах. Учителя — агенты изменений в своей местности. Действуют, внедряют, пытаются изменить жизнь к лучшему. Именно поэтому уже четвертый год подряд МХП поддерживает международную премию Global Teacher Prize Ukraine”, — отметил Игорь Лещенко, заместитель председателя правления МХП с корпоративно-социальной ответственности.

“Мы, команда Global Teacher Prize Ukraine, всегда очень вдохновенно читаем учительские мечты из анкет — и они далеко не о личных желания и амбициях, а часто о лучшем обеспечении класса, школы или общины. Приятно видеть, что учителя не боятся мечтать, мечтают не локально, а широко, и искренне верят в осуществление своих желаний. И мы очень благодарны нашему постоянному партнеру МХП за то, что мечты учителей сбываются. А вместе с тем, развиваются целые городки и общества! Веревочный парк в Смеле и Sky Park в Яготине — это реальные примеры, когда проактивные учителя своим трудом заботятся о развитии не только учеников своей школы, но и развитии своего региона в целом”, — поделилась Ольга Нагорнюк, руководитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine.

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