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МХП здійснює мрії вчителів в межах премії Global Teacher Prize Ukraine

МХП здійснює мрії вчителів в межах премії Global Teacher Prize Ukraine

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Холдинг МХП є стратегічним партнером премії Global Teacher Prize Ukraine, яку заснувала громадська спілка “Освіторія”. В межах щорічної національної премії для вчителів-агентів освітянських змін МХП заснував власну номінацію “Реалізація мрії вчителя”, повідомили у прес-службі, передає УНН.

Вже 3 роки поспіль МХП реалізує соціальні ініціативи найкращих учителів України.

Цього року у Яготині з’явився Sky Park, що є втіленням мрії вчительки Тетяни Лугіної, а у місті Сміла ​​— мотузковий парк, який з’явився завдяки вчительці Наталії Голоднюк.

Тетяна Лугіна викладає у Яготинському НВК № 3 несподівану комбінацію предметів — українську мову, літературу та інформатику. Крім цього, вчителька щороку разом зі своїми учнями приєднується до всесвітньої акції “Зробимо планету чистою”. А ще допомагає налагоджувати дружні відносини із сусідніми школами за допомогою різних літературних флешмобів. Вона хотіла, щоб у дітей та молоді були публічні простори для активного та здорового дозвілля. МХП реалізував цей давній задум — у Яготині облаштовано мотузковий парк.

“Я дуже хотіла, щоб у моєму місті знайшлось місце для активного дозвілля молоді. Я дякую Освіторія, МХП та Яготинській міській раді за таку неймовірну можливість для мого рідного міста, ви дійсно втілили мою мрію!”, — поділилась радістю Тетяна Лугіна.

У 2019 році компанія втілила бажання вчительки Лесі Шевчук із Хмельницького. Спеціалізована школа, де навчається її син, отримала спеціально обладнаний шкільний автобус для перевезення дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Під час церемонії вручення премії Global Teacher Prize Ukraine 2018 сертифікат на здійснення вчительської мрії було надано вчительці англійської мови з міста Сміла Черкаської області Наталії Голоднюк.

“МХП системно інвестує у розвиток громад, впроваджуючи соціально значущі зміни в малих містах і селах України. Лише за 2020 рік МХП спрямував на КСВ більше 200 млн грн. Одним із напрямів діяльності фонду „МХП-Громаді“, через який реалізується корпоративно-соціальна відповідальність МХП, є створення умов для саморозвитку населення в освітній, культурній, економічній та спортивній сферах. Вчителі — агенти змін у своїй місцевості. Діють, впроваджують, намагаються змінити життя на краще. Саме тому вже четвертий рік поспіль МХП підтримує міжнародну премію Global Teacher Prize Ukraine” — зазначив Ігор Лещенко, заступник Голови правління МХП з корпоративно-соціальної відповідальності.

“Ми, команда Global Teacher Prize Ukraine, завжди дуже натхненно читаємо учительські мрії з анкет — і вони далеко не про особисті бажання й амбіції, а часто про краще забезпечення класу, школи чи громади. Приємно бачити, що вчителі не бояться мріяти, мріють не локально, а широко, і щиро вірять у здійснення своїх бажань. І ми дуже вдячні нашому постійному партнеру МХП за те, що мрії вчителів збуваються. А разом із тим, розвиваються цілі містечка й громади! Мотузковий парк у Смілі та Sky Park у Яготині — це реальні приклади, коли проактивні вчителі своєю працею дбають про розвиток не лише учнів своєї школи, а й розвиток свого регіону в цілому”, — поділилась Ольга Нагорнюк, керівник національної премії Global Teacher Prize Ukraine.

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