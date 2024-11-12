МХП запускает проект по организации питания для других компаний

Быть производителем качественных и вкусных продуктов питания, которые облегчают жизнь потребителей и помогают развиваться другим бизнесам - задача МХП как кулинарной компании. Для этого работает целая экосистема от зерна, которое выращивают аграрии, до тарелки потребителя, где МХП представлена широким ассортиментом пищи, передает УНН.

Как компания с мощным кулинарным производством, многолетней экспертизой в работе с продуктами питания, высокими стандартами качества МХП запускает новое food-направление - MHP Food Service. Оно поможет другим бизнесам позаботиться о питании своих работников, а сервисам доставки, операторам столовых и ивент-кейтерингам - масштабироваться.

Для запуска этого направления специалисты компании исследовали рынок, воплотили похожие проекты в рамках своей компании и разработали несколько решений - от холодильников с порционно упакованными блюдами до организации линии выдачи. Уже сейчас в рамках MHP Food Service компания МХП предлагает:

вкусную, качественную и безопасную пищу;

доступный и понятный ассортимент из 300 блюд;

длительный срок хранения благодаря современным технологиям;

услуги логистики до офиса или другой локации по всей Украине;

доставку фасованной продукции до 60 000 порций/месяц.

"Идея запуска проекта MHP Food Service возникла после того, как МХП реализовала формат комплексного питания для своих логистических центров и работников центрального офиса. Дальнейший анализ рынка и опыта крупных компаний по обеспечению работников питанием показал, что эта услуга пользуется большим спросом. А вот комплексного предложения, которое способно закрыть потребности компаний в отдаленных регионах, нет. Тем более в таких масштабах, как это может обеспечить МХП - бесперебойно, качественно, в установленные сроки и максимально комфортно для заказчика. В ассортимент MHP Food Service вошли блюда тех брендов, которые уже успели полюбить наши потребители" - рассказывает директор направления „Кулинарный бизнес" компании МХП Эвелина Мицкевич, которая курирует проект MHP FOOD SERVICE.

Бизнесам, которые хотят позаботиться о работниках, но не могут организовать доставку питания в отдаленные регионы или не имеют в офисе столовой, MHP Food Service поможет обеспечить лучший формат для любой потребности: от холодильников с кассой самообслуживания или доставки порционно упакованной продукции до организации шведской линии. Собственная логистическая система дает возможность быстро доставлять заказы со всех производственных площадок МХП на предприятия, расположенные в разных уголках Украины. Мощные производственные возможности и широкий ассортимент продукции позволяют компании обеспечивать качественное питание работников многотысячных команд. Специалисты МХП проконсультируют относительно удобного формата именно в вашей компании, организуют комфортную доставку блюд и оборудования в офис.

МХП в рамках этого проекта также имеет предложения для бизнесов, которые уже работают в сфере питания. Они будут интересны ивент-кейтерингам, онлайн-кухням, операторам столовых, службам доставки - компаниям, которые хотят ускорить и оптимизировать свою работу, усилить бизнес, расширить базу клиентов, дополнить свой ассортимент, сэкономить на приобретении нового оборудования и при этом сохранить качество блюд. В первую очередь партнеры получают возможность с одного квадратного метра площади помещения выдавать большее количество порций за то же время без дополнительных вложений и операционных затрат.

Команда MHP Food Service предлагает индивидуальный подход к каждому клиенту, большой выбор продукции и помощь с адаптацией ассортимента под конкретные потребности клиента. Бесперебойную доставку в любой уголок страны гарантируют благодаря собственной логистической системе, а еще обещают быстро реагировать на форс-мажорные ситуации и обеспечивать партнеров обедами независимо от внешних обстоятельств.

Справка:

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек различного направления, в том числе более 270 магазинов "Мясомаркет" и более 190 заведений Döner Маркет.