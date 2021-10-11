МХП начал сотрудничество с сервисом доставки Glovo
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. МХП начал поставлять продукцию для ресторанов в “облачных кухнях” — сервиса доставки Glovo. В рамках проекта компания МХП разработала продукты, запустила производство и отгрузила все ингредиенты, необходимые для приготовления блюд виртуальными ресторанами Bendito Buritto, работающих по франшизе от Glovo, сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.
“Проект разработан командой MHP Solutions совместно с Кулинарным центром МХП. Вся продукция для Bendito Buritto изготовлена в Кулинарном центре МХП — уникальном объекте, у которого нет аналогов в Восточной Европе. Это инновационное пространство предлагает передовые возможности для разработки новых продуктов, тестирование ингредиентов и сенсорного анализа”, — рассказали в МХП.
Проект “облачных кухонь” компания Glovo развивает с 2018 года, открывая “облачные кухни” в районах городов с недостаточным количеством и малым многообразием заведений. Сервис обустраивает кухонные помещения согласно международного стандарта HACCP, регламентирующего порядок безопасности пищевых продуктов, а также инженерными и технологическими коммуникациями. Кухни работают на заказ через приложение Glovo и недоступны гостям для посещения, а еду готовят только для доставки.
О МХП
МХП — вертикально интегрированный холдинг, лидер украинской аграрной индустрии с акционерным капиталом и зарубежными производственными активами на Балканах.
Холдинг осуществляет основную деятельность в области птицеводства, мясопереработки и животноводства. Инновационность и динамичный рост позволили МХП за десятилетие увеличить совокупные мощности по производству мяса курицы в три раза до более 700 тыс. тонн по итогам 2020 года, также мощности компании по производству курятины европейского операционного сегмента (РР) составили более 100 тыс. тонн г. мяса птицы.
ГДР (Глобальные Депозитарные Расписки) МХП котируются под тикером MHPC. Среди партнеров холдинга по реализации крупных инвестиционных проектов — Международная финансовая корпорация (IFC) группы Всемирного Банка, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и другие ведущие институциональные инвесторы.
О Glovo
Glovo — это сервис доставки, что позволяет приобрести, доставить, передать любой предмет или продукт в пределах вашего города. Компания, происходит из Барселоны, сегодня работает в более 900 городах в 23 странах мира на трех континентах — Европе, Центральной Азии, Африке.
Ежемесячно во всем мире доставкой Glovo пользуются более 2,5 млн пользователей, заказ доставляют больше 50 тысяч курьеров, количество ассоциированных партнеров достигает 90 тысяч. Больше о компании Glovo по ссылке.
В Украине сервис Glovo начал работу в октябре 2018 года и уже представлен в 36 городах — Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Запорожье, Виннице, Полтаве, Николаеве, Херсоне, Чернигове, Черкассах, Житомире, Ивано-Франковске, Черновцах, Сумах, Вишневом, Борисполе, Броварах, Кривом Роге, Тернополе, Ровно, Кропивницкому, Буче, Ирпене, Луцке, Хмельницком, Кременчуге, Ужгороде, Мариуполе, Умани, Трускавце, Дрогобыче, Черноморскую, Бердянске, Каменец-Подольском. Посмотреть подробную зону покрытия сервиса Glovo можно по ссылке.