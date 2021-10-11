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МХП почав співпрацю з сервісом доставки Glovo

МХП почав співпрацю з сервісом доставки Glovo

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. МХП почав поставляти продукцію для ресторанів в “хмарних кухнях” — сервісу доставки Glovo. В рамках проекту компанія МХП розробила продукти, запустила виробництво та відвантажила всі інгредієнти, необхідні для приготування страв віртуальними ресторанами Bendito Buritto, які працюють за франшизою від Glovo, повідомили у прес-службі компанії, передає УНН.

“Проект розроблено командою MHP Solutions спільно з Кулінарним центром МХП. Вся продукція для Bendito Buritto виготовлена у Кулінарному центрі МХП — унікальному об’єкті, в якого немає аналогів у Східній Європі. Цей інноваційний простір пропонує передові можливості для розробки нових продуктів, тестування інгредієнтів і сенсорного аналізу”, — розповіли в МХП.

Проєкт “хмарних кухонь” компанія Glovo розвиває з 2018 року, відкриваючи “хмарні кухні” в районах міст з недостатньою кількістю та малим різноманіттям закладів харчування. Сервіс облаштовує кухонні приміщення згідно міжнародного стандарту HACCP, що регламентує порядок безпеки харчових продуктів, а також інженерними та технологічними комунікаціями. Кухні працюють на замовлення через додаток Glovo і недоступні гостям для відвідування, а їжу готують лише для доставки.

Про МХП

МХП — вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами на Балканах.

Холдинг здійснює основну діяльність у галузях птахівництва, м’ясопереробки і тваринництва. Інноваційність та динамічне зростання дозволили МХП за десятиліття збільшити сукупні потужності з виробництва м’яса курки у три рази до понад 700 тис. тонн за підсумками 2020 року, також потужності компанії по виробництву курятини європейського операційного сегменту (РР) склали більше 100 тис. тонн м’яса птиці.

ГДР (Глобальні Депозитарні Розписки) МХП котируються під тикером MHPC. Серед партнерів холдингу з реалізації великих інвестиційних проєктів — Міжнародна фінансова корпорація (IFC) групи Світового Банку, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції та розвитку та інші провідні інституційні інвестори.

Про Glovo

Glovo — це сервіс доставки, що дозволяє придбати, доставити, передати будь-який предмет чи продукт у межах вашого міста. Компанія, що походить з Барселони, сьогодні працює у більше 900 містах у 23 країнах світу на трьох континентах — Європі, Центральній Азії, Африці.

Щомісяця у всьому світі доставкою Glovo користуються понад 2,5 млн користувачів, замовлення доставляють більше 50 тисяч кур’єрів, кількість асоційованих партнерів досягає 90 тисяч. Більше про компанію Glovo за посиланням.

В Україні сервіс Glovo розпочав роботу у жовтні 2018 року та вже представлений у 36 містах — Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Вінниці, Полтаві, Миколаєві, Херсоні, Чернігові, Черкасах, Житомирі, Івано-Франківську, Чернівцях, Сумах, Вишневому, Борисполі, Броварах, Кривому Розі, Тернополі, Рівному, Кропивницькому, Бучі, Ірпені, Луцьку, Хмельницькому, Кременчуці, Ужгороді, Маріуполі, Умані, Трускавці, Дрогобичі, Чорноморську, Бердянську, Кам’янець-Подільському. Переглянути детальну зону покриття сервісу Glovo можна за посиланням.

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