МККК: конфликт в Ливии препятствует борьбе с распространением COVID-19

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Международный Комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен из-за крайне ограниченой возможности больниц и госпиталей Ливии по противодействию нынешний пандемии СOVID-19. Согласно распространенному в воскресенье, 12 апреля, предостережению МККК, нынешнее обострение вооруженное противостояние в Ливии препятствует борьбе с распространением коронавируса. Из-за большого количества жертв конфликта местные больницы перегружены, поэтому для лечения пациентов с COVID-19 остается мало возможностей, отмечают в МККК, пишет УНН со ссылкой на DW.