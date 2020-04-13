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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 10765 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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МККК: конфликт в Ливии препятствует борьбе с распространением COVID-19

МККК: конфликт в Ливии препятствует борьбе с распространением COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12544 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Международный Комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен из-за крайне ограниченой возможности больниц и госпиталей Ливии по противодействию нынешний пандемии СOVID-19. Согласно распространенному в воскресенье, 12 апреля, предостережению МККК, нынешнее обострение вооруженное противостояние в Ливии препятствует борьбе с распространением коронавируса. Из-за большого количества жертв конфликта местные больницы перегружены, поэтому для лечения пациентов с COVID-19 остается мало возможностей, отмечают в МККК, пишет УНН со ссылкой на DW.

В последнее время несмотря на неоднократные международные призывы к прекращению огня, активизировались бои за Триполи. В результате многим медсестрам и врачам пришлось оказывать помощь раненым, поэтому они не могут лечить пациентов с COVID-19, констатировали в МККК. Дальнейшее распространение болезни может стать непреодолимым вызовом для и без того слабой системы здравоохранения Ливии.

Представителей МККК беспокоят и факты бомбардировки и обстрелов больниц, где лечат пациентов с COVID-19.

По данным Всемирной организации здравоохранения, до сих пор в этой североафриканской стране было подтверждено 25 случаев инфицирования COVID-19 и один летальный случай вследствие этой болезни.

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После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. В Триполи при поддержке ООН было создано правительство национального единства во главе с Фаиз Сараджа. Между тем в Тобрук на востоке страны расположен однопалатный парламент, который считает себя настоящей властью и не согласен с политикой Сараджа.

Международно признанное правительство в Триполи, возглавляемое Сараджем, контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперником является экс-соратник Каддафи, генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования (“Ливийская национальная армия”) поддерживают парламент и все сильнее давят на правительство национального единства. Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая самые нефтяных месторождений. Хафтар ведет наступление на Триполи с апреля 2019 года.

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