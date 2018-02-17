Международное сообщество должно контролировать неподконтрольную территорию и границу - Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя возможность компромиссов при развертывании миротворческой миссии на Донбассе, сказал, что международное сообщество должно контролировать неподконтрольные территории Востока Украины и государственную границу. Об этом он сказал во время украинского ланча в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, передает УНН.
"Россия должна выйти, а международное сообщество зайти. Я час об этом вчера говорил с Лавровым. Он говорит: вы пытаетесь выдавить из нас настоящую миротворческую операцию. Я хочу сказать, без этого, это будет означать легализацию российской реальности. Единственное, каким образом мы можем это сделать, это чтобы международное сообщество действительно контролировала эту территорию и границы", - подчеркнул он.
Напомним, Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с спецпредставителем США в Украине Куртом Волкером в рамках конференции по вопросам безопасности в Мюнхене ситуацию на Донбассе и размещения миротворческой миссии ООН.