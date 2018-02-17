Міжнародна спільнота має контролювати непідконтрольну територію і кордон - Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи можливість компромісів при розгортанні миротворчої місії на Донбасі, сказав, що міжнародна спільнота має контролювати непідконтрольні території Сходу України та державний кордон. Про це він сьогодні сказав під час українського ланчу у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.
“Росія має вийти, а міжнародна спільнота зайти. Я годину про це вчора говорив з Лавровим. Він говорить: ви намагаєтеся видавити з нас справжню миротворчу операцію. Я хочу сказати, без цього, це буде означати легалізацію російської реальності. Єдине, яким чином ми можемо це зробити, це щоб міжнародна спільнота дійсно контролювала цю територію і кордони”, — наголосив він.
Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обговорив з спецпредставником США в Україні Куртом Волкером у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені ситуацію на Донбасі та розміщення миротворчої місії ООН.