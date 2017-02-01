Межбанк закрылся на уровне 26.95/27.030 грн за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 27.0000/27.1000. К закрытию торгов цены на американскую валюту сконцентрировались в диапазоне 26,9500/27.0300.

Рублевый рынок открылся котировками 0.4474/0.4493. К закрытию торгов цены выросли 0,4481/0,4496. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 60.2527 (+0.1400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сконцентрировались в диапазоне 1,0775/1,0805.

Рынок евро-гривна открылся котировками 29.1033/29.2165. К закрытию торгов цены на евро составляли - 29,0765/29,1710.