Между россией и Саудовской Аравией растет напряженность из-за нефти – WSJ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Между Саудовской Аравией и россией растет напряженность, поскольку москва не в полной мере сократила добычу нефти до обещанного уровня, пишет УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.
Детали
Как пишет газета со ссылкой на источники, Саудовская Аравия высказала претензии россии из-за того, что москва, по мнению Эр-Рияда, не в полной мере выполнила обещание сократить добычу нефти.
Отмечается, что саудовские чиновники обратились к российским коллегам с просьбой соблюдать согласованные сокращения.
Цитата
“Трения между двумя крупнейшими производителями нефти в мире стали очевидны в преддверии встречи стран ОПЕК+, которая состоится 4 июня в Вене, утверждают источники. Организация собирается обсудить план добычи на второе полугодие 2023 года”, – говорится в материале.
Несколько стран ОПЕК+, в том числе россия и Саудовская Аравия, сократили добычу нефти в апреле 2023 года после того, как цены на нефть марки Brent опустились ниже 80 долларов.
Однако представители нефтяной отрасли и трейдеры утверждают, что россия продолжает закачивать на рынок большие объемы нефти, что помогло ей повысить свои доходы, но увеличило глобальный переизбыток и привело к снижению цен на 10%.
Дополнение
В марте стало известно, что Саудовская Аравия перестанет продавать нефть странам, которые применят потолок цен в отношении ее нефти.