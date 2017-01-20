Месячная помощь по безработице вырастет до 1280 грн - А.Мирошниченко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Месячная помощь по безработице с 1 апреля составит 1280 грн. Об этом во время прямой линии рассказал глава Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы Алексей Мирошниченко, передает корреспондент УНН.
"Вчера на заседании правления мы утвердили, что ежемесячное пособие с 1 апреля составит 1280 грн. В то время, как ранее минимальной суммой, которую получали люди со страхованием, было 544 грн", - рассказал он.
Как сообщал ранее УНН, в декабре прошлого года количество зарегистрированных безработных выросло на 15,7%.