Месячная помощь по безработице вырастет до 1280 грн - А.Мирошниченко

"Вчера на заседании правления мы утвердили, что ежемесячное пособие с 1 апреля составит 1280 грн. В то время, как ранее минимальной суммой, которую получали люди со страхованием, было 544 грн", - рассказал он.

Как сообщал ранее УНН, в декабре прошлого года количество зарегистрированных безработных выросло на 15,7%.