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Місячна допомога із безробіття зросте до 1280 грн - О.Мірошниченко

Київ • УНН

 • 22684 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Місячна допомога з безробіття від 1 квітня становитиме 1280 грн. Про це під час прямої лінії розповів глава Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття Олексій Мірошниченко, передає кореспондент УНН.

“Вчора на засіданні правління ми утвердили, що щомісячна допомога з 1 квітня становитиме 1280 грн. В той час, як раніше мінімальною сумою, яку отримували люди зі страхуванням, було 544 грн”, — розповів він.

Як повідомляв раніше УНН, у грудні минулого року кількість зареєстрованих безробітних зросла на 15,7%.

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