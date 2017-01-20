Місячна допомога із безробіття зросте до 1280 грн - О.Мірошниченко

“Вчора на засіданні правління ми утвердили, що щомісячна допомога з 1 квітня становитиме 1280 грн. В той час, як раніше мінімальною сумою, яку отримували люди зі страхуванням, було 544 грн”, — розповів він.

Як повідомляв раніше УНН, у грудні минулого року кількість зареєстрованих безробітних зросла на 15,7%.