Местами в Украине пройдут дожди

Сегодня в Украине: облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; в восточных областях умеренные осадки. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.

Отмечается, что температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​4-9° тепла, на юге Одесской области до 12°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° мороза, днем ​​около 0.

Напомним, 19 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности.