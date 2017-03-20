Местами в Украине пройдут дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня в Украине местами пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Сегодня в Украине: облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; в восточных областях умеренные осадки. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в южной и восточной части ночью местами порывы 15-20 м/с.
Отмечается, что температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9° тепла, на юге Одесской области до 12°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° мороза, днем около 0.
Напомним, 19 марта в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Закарпатской области ожидается III (значительный) уровень лавинной опасности.