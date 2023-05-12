Город, который уничтожили россияне: в ОП показали, как сейчас выглядит Марьинка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Руководитель ОП Андрей Ермак опубликовал видео на котором видны последствия вражеских обстрелов по Марьинке. Город в руинах. Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram, передает УНН.
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«Марьинка. Город, который уничтожили русские. Каждое такое преступление станет историческим пятном для рф и ее будущих поколений», - подписал видео Ермак.
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Самые ожесточенные бои продолжаются за города Бахмут и Марьинка.