Миссия ОБСЕ обнаружила под Мариуполем танк боевиков

"9 июля в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ среднего радиуса действия снова зафиксировал 1 танк (Т-72) в жилом районе юго-восточной части н.п. Пикуза (быв. Коминтерново, 23 км к северо-востоку от Мариуполя), размещенный с нарушением линий отвода", - говорится в отчете.

В этот же день БПЛА ОБСЕ зафиксировал еще три танка Т-64 в Луганской области, которые также были размещены с нарушением линий отвода.

Напомним, боевики продолжают скрыто сосредотачивать военную технику и вооружение на временно неподконтрольной Украины территории.