Місія ОБСЄ виявила під Маріуполем танк бойовиків

"9 липня в непідконтрольних урядові районах БПЛА СММ середнього радіуса дії знову зафіксував 1 танк (Т-72) у житловому районі південно-східної частини н.п. Пікузи (кол. Комінтернове, 23 км на північний схід від Маріуполя), розміщений із порушенням ліній відведення", - зазначено у звіті.

У цей же день БПЛА ОБСЄ зафіксував ще три танки Т-64 у Луганській області, які також були розміщені із порушенням ліній відведення.

Нагадаємо, бойовики продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння на тимчасово непідконтрольній Україні території.