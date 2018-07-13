Місія ОБСЄ виявила під Маріуполем танк бойовиків
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 13 липня. УНН. В житловому кварталі одного з окупованих селищ поблизу Маріуполя у Донецькій області виявили танк Т-72. Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає УНН.
"9 липня в непідконтрольних урядові районах БПЛА СММ середнього радіуса дії знову зафіксував 1 танк (Т-72) у житловому районі південно-східної частини н.п. Пікузи (кол. Комінтернове, 23 км на північний схід від Маріуполя), розміщений із порушенням ліній відведення", - зазначено у звіті.
У цей же день БПЛА ОБСЄ зафіксував ще три танки Т-64 у Луганській області, які також були розміщені із порушенням ліній відведення.
Нагадаємо, бойовики продовжують приховано зосереджувати військову техніку та озброєння на тимчасово непідконтрольній Україні території.