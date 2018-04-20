"Миротворец" внес в свой список атташе Генконсульства РФ в Харькове Бондарца

"Организация незаконного пересечения Государственной границы Украины в пункте пропуска "Гоптовка" группой лиц (экипаж судна "Норд") и в аэропорту "Жуляны". Участие в антиукраинских информационных мероприятиях России (страна-агрессор), незаконная выдача российских паспортов членам суднокоманды "Норд" , - говорится в сообщении "Миротворца".



Также отмечается, что Бондарец является "бывшим или действующим кадровым сотрудником ГРУ ГШ РФ".



Как сообщал УНН, 19 апреля, около 6:00 двое граждан Украины, членов экипажа судна "Норд" обманным путем выехали в Беларусь.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.



Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительны судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконным. Сейчас на судно "Норд" наложен арест. Капитану судом была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 35 тыс. 240 грн залога. 10 апреля капитана был выпущен из-под стражи под залог.



Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд" , которое Москва считает своим.