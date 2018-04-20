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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Миротворець" вніс до свого списку аташе Генконсульства РФ у Харкові Бондарця

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Український інформаційний центр “Миротворець” вніс аташе Генконсульства РФ у Харкові Бондарця до списку осіб, що розшукуються за злочини проти України. Дмитро Бондарець обвинувачується у сприянні незаконному переміщенню до Росії екіпажу затриманого судна "Норд". Відповідна інформація розміщена на сайті Центру, передає УНН.

"Миротворець" вніс до свого списку аташе Генконсульства РФ у Харкові Бондарця

"Організація незаконного перетину Державного кордону України у пункті пропуску "Гоптівка" групою осіб (екіпаж судна "Норд") і в аеропорту "Жуляни". Участь в антиукраїнських інформаційних заходах Росії (країна-агресор), незаконна видача російських паспортів членам суднокоманди "Норд", - йдеться у повідомленні "Миротворця".

Також зазначається, що Бондарець є "колишнім або діючим кадровим співробітником ГРУ ГШ РФ".

Як повідомляв УНН, 19 квітня, близько 6 години двоє громадян України, членів команди судна “Норд” обманним шляхом виїхали до Білорусі.

Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд” під прапором РФ.

Капітан судна “Норд” і члени суднокоманди надали для перевірки недійсні суднові (вантажні) та паспортні документи, видані органами на тимчасово окупованій території, діяльність яких є незаконною. Наразі на судно “Норд” накладено арешт. Капітану судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 35 тис. 240 грн застави. 10 квітня капітана було випущено з-під варти під заставу.

Міністерство закордонних справ РФ напередодні вручило тимчасовому повіреному в справах України в Росії ноту протесту у зв’язку із затриманням рибальського судна “Норд”, яке Москва вважає своїм.

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