Минздрав рассматривает включение вакцины от гриппа в обязательные прививки

Вопрос введения вакцины против гриппа в календарь обязательных прививок в Украине обсуждается. Об этом заявил руководитель национальной программы иммунизации Минздрава Александр Заика в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На самом деле вопрос введения вакцины против гриппа в календарь обязательных прививок является дискуссионным, он обсуждается. Он напрямую зависит от того, на сколько высокие уровни охвата традиционными обязательными календарными прививками есть в той или иной стране. Сейчас мы наблюдаем, что за последние годы уровень охвата этими традиционными и обязательными прививками, растет - рассказал Заика.

По его словам, можно говорить о введении новых вакцин в календарь.

Но, что это будут за вакцины - это уже будет нам говорить национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике и мы будем принимать такие решения, вводить новые вакцины, пользуясь конечно научными данными ... Вопрос вакцинации и введения ее как обязательной также рассматривается и я надеюсь, что также эта вакцинация от гриппа появится обязательно в календаре. Сейчас она является рекомендованной - сказал Заика.

Дополнение

В Украине еженедельно сейчас болеют острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом более 100 тыс. украинцев.