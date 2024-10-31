Минздрав рассматривает включение вакцины от гриппа в обязательные прививки

ukenru
Эксклюзив
Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
13:31 • 23482 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
13:19 • 33908 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

Эксклюзив
В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
11:11 • 62248 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

Эксклюзив
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
10:01 • 106542 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

Эксклюзив
Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
16:14 • 117275 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

Эксклюзив
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 154264 просмотра

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Эксклюзив
Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло
30 октября 2024, 13:23 • 127441 просмотра

Злоупотребление властью в Украине: количество дел за последние почти три года резко возросло

Эксклюзив
В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины
30 октября 2024, 11:50 • 124129 просмотра

В КНИИСЭ рассказали, какими БПЛА россия атаковала минувшей ночью территорию Украины

Эксклюзив
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
30 октября 2024, 10:08 • 144366 просмотра

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

Эксклюзив
Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста
30 октября 2024, 08:31 • 108559 просмотра

Наказывают ли сотрудников ТЦК за содействие в уклонении от мобилизации: разбор юриста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются - ВМС

В Черном и Азовском морях вражеские корабли не наблюдаются - ВМС

04:58 • 23257 просмотра
Войска рф нанесли 384 удара по Запорожской области - ОВА

Войска рф нанесли 384 удара по Запорожской области - ОВА

05:08 • 42060 просмотра
Вражеский удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 34, погибли два человека

Вражеский удар по Харькову: количество пострадавших возросло до 34, погибли два человека

05:20 • 51733 просмотра
Украина импортирует электричество из 5 стран: что происходит в энергосистеме

Украина импортирует электричество из 5 стран: что происходит в энергосистеме

08:07 • 39630 просмотра
Сирский обсудил с командующим ВС США в Европе привлечение военных КНДР на стороне рф в войне

Сирский обсудил с командующим ВС США в Европе привлечение военных КНДР на стороне рф в войне

08:31 • 19258 просмотра
публикации
В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
Эксклюзив

10:01 • 106516 просмотра
Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

Достижения Хакатона «100 идей для городов» в культуре и мемориалах: новые культурные идеи для возрождения украинских общин

15:07 • 121658 просмотра
Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
Эксклюзив

30 октября 2024, 13:35 • 154247 просмотра
АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

АРМА после критики модернизировала отбор оценщиков арестованных активов: поможет ли это избежать злоупотреблений

30 октября 2024, 12:10 • 129578 просмотра
От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды
Эксклюзив

30 октября 2024, 10:08 • 144357 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

"Хэллоуинская" комета сгорела, летя к Солнцу: появилось видео последних моментов

13:55 • 9748 просмотра
Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

Эксперт по долголетию раскрыл причину пробуждения в 3 часа ночи

16:02 • 100859 просмотра
Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

Игра Google Doodle на Хэллоуин предлагает побороться с призраками в роли милого магического кота

30 октября 2024, 13:47 • 104052 просмотра
В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование

30 октября 2024, 10:54 • 108270 просмотра
Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

Marvel раскрыла даты выхода своих сериалов на следующий год

30 октября 2024, 09:00 • 111463 просмотра
Актуальное
Минздрав рассматривает включение вакцины от гриппа в обязательные прививки

Минздрав рассматривает включение вакцины от гриппа в обязательные прививки

Киев  •  УНН

13:29 • 6964 просмотра

Read in English

Руководство Минздрава обсуждает возможность внесения вакцины против гриппа в календарь обязательных прививок. Сейчас еженедельно более 100 тысяч украинцев болеют ОРВИ и гриппом.

Вопрос введения вакцины против гриппа в календарь обязательных прививок в Украине обсуждается. Об этом заявил руководитель национальной программы иммунизации Минздрава Александр Заика в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На самом деле вопрос введения вакцины против гриппа в календарь обязательных прививок является дискуссионным, он обсуждается. Он напрямую зависит от того, на сколько высокие уровни охвата традиционными обязательными календарными прививками есть в той или иной стране. Сейчас мы наблюдаем, что за последние годы уровень охвата этими традиционными и обязательными прививками, растет

- рассказал Заика.

По его словам, можно говорить о введении новых вакцин в календарь.

Но, что это будут за вакцины - это уже будет нам говорить национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике и мы будем принимать такие решения, вводить новые вакцины, пользуясь конечно научными данными ... Вопрос вакцинации и введения ее как обязательной также рассматривается и я надеюсь, что также эта вакцинация от гриппа появится обязательно в календаре. Сейчас она является рекомендованной

- сказал Заика.

Дополнение

В Украине еженедельно сейчас болеют острыми респираторными инфекциями, в том числе гриппом более 100 тыс. украинцев.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЗдоровье
ukrainaУкраина