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Минюст США выдвинет новые обвинения по делу о подрыве Boeing 747 на Локерби в 1988 году

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министерство юстиции США в предстоящие дни огласит обвинения по делу о теракте в небе над шотландским городом Локерби в 1988 году. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском Минюсте, пишет УНН.

Минюст США выдвинет новые обвинения по делу о подрыве Boeing 747 на Локерби в 1988 году

По данным источников, ведомство собирается обнародовать обвинительное заключение в отношении Мухаммеда Абу Аджейлы Масуда, находящегося в настоящий момент в Ливии. США инкриминируют ему уничтожение самолета, приведшее к гибели в том числе 190 американцев из числа пассажиров. Власти Соединенных Штатов получили сведения о том, что Масуд незадолго до теракта совершил поездку на Мальту, где сконструировал взрывное устройство для Абдель Басита аль-Миграхи. Минюст намерен добиваться от Ливии выдачи Масуда.

Согласно публикации, стороной обвинения выступит прокуратура в Вашингтоне. Американцы обосновали запрос на экстрадицию признанием, которое Масуд сделал ливийским властям в 2012 году. Показания этого человека были направлены в Шотландию в 2017 году. По данным газеты, нынешний министр юстиции — генеральный прокурор США Уильям Барр планирует лично провести пресс-конференцию, посвященную новым обвинениям, так как еще в 1991 году публично обещал предать суду всех ответственных за трагедию над Локерби.

Взрыв в самолете над Локерби прогремел 21 декабря 1988 года. Тогда в результате крупнейшего в современной истории Западной Европы теракта погибли 243 пассажира и 16 членов экипажа Boeing-747, следовавшего по маршруту Франкфурт — Нью-Йорк. Кроме того, жертвами катастрофы стали 11 жителей шотландского города.

Следователи осматривают кабину Boeing-747 после теракта, декабрь 1988 года:

Выпуск новостей BBC после катастрофы:

По наиболее распространенной версии, признанной британским судом, теракт организовали спецслужбы Муамара Каддафи. Считается, что это была месть США за бомбардировку Ливии в 1986 году. В 1999 году ливийские власти выдали Великобритании двух подозреваемых офицеров разведки. Один из них был признан невиновным, а другой — Абдель Басит аль-Миграхи — приговорен в 2001 году шотландским судом к пожизненному заключению. В 2009 году аль-Миграхи, у которого диагностировали рак, был освобожден и вернулся из Великобритании в Ливию, где спустя три года умер.

Однако родственники осужденного продолжают настаивать на его невиновности и утверждают, что взрыв самолета организовала группировка Народный фронт освобождения Палестины “по заказу правительства Ирана”. Этот теракт якобы “был кровной местью США” за то, что американские военные в июле 1988 года сбили иранский пассажирский самолет над Персидским заливом, приняв его за истребитель.

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