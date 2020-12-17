Мін'юст США висуне нові обвинувачення у справі про підрив Boeing 747 на Локербі у 1988 році

За даними джерел, відомство збирається оприлюднити обвинувальний висновок у відношенні Мухаммеда Абу Аджейли Масуда, що знаходиться в даний момент в Лівії. США інкримінують йому знищення літака, що призвело до загибелі в тому числі 190 американців з числа пасажирів. Влада Сполучених Штатів отримала відомості про те, що Масуд незадовго до теракту здійснив поїздку на Мальту, де сконструював вибуховий пристрій для Абдель Басіта аль-Міграхі. Мін’юст має намір добиватися від Лівії видачі Масуда.

Відповідно до публікації, стороною обвинувачення виступить прокуратура у Вашингтоні. Американці обґрунтували запит на екстрадицію визнанням, яке Масуд зробив лівійській владі в 2012 році. Свідчення цієї людини були спрямовані до Шотландії в 2017 році. За даними газети, нинішній міністр юстиції — генеральний прокурор США Вільям Барр планує особисто провести прес-конференцію, присвячену новим звинуваченням, так як ще в 1991 році публічно обіцяв віддати під суд всіх відповідальних за трагедію над Локербі.

Вибух в літаку над Локербі прогримів 21 грудня 1988 року. Тоді в результаті найбільшого в сучасній історії Західної Європи теракту загинули 243 пасажири і 16 членів екіпажу Boeing-747, що прямував за маршрутом Франкфурт — Нью-Йорк. Крім того, жертвами катастрофи стали 11 жителів шотландського міста.

Слідчі оглядають кабіну Boeing-747 після теракту, грудень 1988 року:

Випуск новин BBC після катастрофи:

За найбільш поширеною версією, визнаної британським судом, теракт організували спецслужби Муамара Каддафі. Вважається, що це була помста США за бомбардування Лівії в 1986 році. У 1999 році лівійська влада видала Великій Британії двох підозрюваних офіцерів розвідки. Один з них був визнаний невинним, а інший — Абдель Басіт аль-Міграхі — засуджений в 2001 році шотландським судом до довічного ув’язнення. У 2009 році аль-Міграхі, у якого діагностували рак, був звільнений і повернувся з Великої Британії до Лівії, де через три роки помер.

Однак родичі засудженого продовжують наполягати на його невинуватості і стверджують, що вибух літака організувало угруповання Народний фронт звільнення Палестини “на замовлення уряду Ірану”. Цей теракт нібито “був кровною помстою США” за те, що американські військові в липні 1988 року збили іранський пасажирський літак над Перською затокою, прийнявши його за винищувач.