Минюст отменил смену гендиректора "Киевметростроя" в Госреестре юридических лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министерство юстиции отменило регистрационное действие в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований по ПАО "Киевметрострой". Об этом говорится в приказе министра юстиции Дениса малюська, сообщает УНН.
"Приказываю: Жалобу от 27.12.2019, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 27.12.2019 за №
Также министр аннулировал "сером нотариусу", который неправомерно внес изменения в реестр, доступ к нему и подал ходатайство об аннулировании его лицензии.
"Аннулировать доступ частному нотариусу Обуховского районного нотариального округа Киевской области Головкина Яне Викторовне в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Выполнение положить на Государственное предприятие "Национальные информационные системы". Направить в Высшую квалификационную ком1с11 нотариата при Министерстве юстиции Украины представления об аннулировании свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью ", - приказал Денис малюська.
Напомним, что 17 декабря фиктивные собрание наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" без кворума приняли решение о смене руководства предприятия. Суд заблокировал неправомерное действие, но рейдерам за "серых нотариусов" удалось внести изменения в Госреестр.