Минюст отменил смену гендиректора "Киевметростроя" в Госреестре юридических лиц

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министерство юстиции отменило регистрационное действие в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований по ПАО "Киевметрострой". Об этом говорится в приказе министра юстиции Дениса малюська, сообщает УНН.

"Приказываю: Жалобу от 27.12.2019, зарегистрированное в Министерстве юстиции Украины 27.12.2019 за № 45694-33-19 удовлетворить в полном объеме. Отменить регистрационное действие в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований от 26.12.2019 № 10741070070004438 "Внесение изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с изменениями в учредительных документах", проведенной частным нотариусом Обуховского районного нотариального округа Киевской области Головкина Яной Викторовной по Публичного акционерного общества "Киевметрострой", - говорится в приказе.

Также министр аннулировал "сером нотариусу", который неправомерно внес изменения в реестр, доступ к нему и подал ходатайство об аннулировании его лицензии.

"Аннулировать доступ частному нотариусу Обуховского районного нотариального округа Киевской области Головкина Яне Викторовне в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Выполнение положить на Государственное предприятие "Национальные информационные системы". Направить в Высшую квалификационную ком1с11 нотариата при Министерстве юстиции Украины представления об аннулировании свидетельства о праве на занятие нотариальной деятельностью ", - приказал Денис малюська.

Напомним, что 17 декабря фиктивные собрание наблюдательного совета ПАО "Киевметрострой" без кворума приняли решение о смене руководства предприятия. Суд заблокировал неправомерное действие, но рейдерам за "серых нотариусов" удалось внести изменения в Госреестр.

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