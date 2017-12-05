Минюст передал 2 конфискованные микроавтобусы военным

"Эти автомобили были стянуты в доход государства и выставлены на аукцион системы электронных торгов арестованным имуществом" OpenMarket ". Однако они не нашли своего владельца. Ранее такие товары просто списывались и исчезали в неизвестном направлении. Мы изменили подход. Поэтому сейчас вещи, которые не нашли покупателя, передаются нашим военным, в детские дома, учреждениям образования и медицины. Конфискованное имущество должно работать на благо украинских граждан ", - цитирует пресс-служба Петренко.

Министр также рассказал, что с 2016 года в рамках совместного проекта ГП "сетами" и Министерства юстиции Украины по безвозмездной передаче нереализованного конфискованного имущества на необходимость ВСУ и непосредственно в зону проведения АТО были переданы 125 автомобилей, 243 единицы снаряжения и одежды, 20416 единиц стройматериалов , запчастей, бытовых товаров и другого имущества.

"Всего наши военные с 2016 года получили от Минюста 20778 единиц разнообразного имущества на сумму 23800000 грн", - добавил министр юстиции.

Он отметил, что традиция передачи конфискованного в доход государства, но нереализованного имущества на необходимость военных, детдомов и других социальных учреждений будет продолжена и в будущем.

Как сообщал УНН, Литва передаст Украине вооружение почти на 2 млн евро.