Мін’юст передав 2 конфісковані мікроавтобуси військовим

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні Міністр юстиції Павло Петренко передав Головному управлінню розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ 2 мікроавтобуси Mercedes, які були раніше конфісковані в дохід держави, але не були продані, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.