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Мін’юст передав 2 конфісковані мікроавтобуси військовим

Мін’юст передав 2 конфісковані мікроавтобуси військовим

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Сьогодні Міністр юстиції Павло Петренко передав Головному управлінню розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ 2 мікроавтобуси Mercedes, які були раніше конфісковані в дохід держави, але не були продані, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.

“Ці автомобілі було стягнуто в дохід держави й виставлені на аукціон системи електронних торгів арештованим майном "OpenMarket". Однак вони не знайшли свого власника. Раніше такі товари просто списувалися і зникали в невідомому напрямку. Ми змінили підхід. Тож зараз речі, які не знайшли покупця, передаються нашим військовим, в дитячі будинки, закладам освіти та медицини. Конфісковане майно має працювати на благо українських громадян”, — цитує прес-служба Петренка.

Міністр також розповів, що з 2016 року в рамках спільного проекту ДП “СЕТАМ” та Міністерства юстиції України з безоплатної передачі нереалізованого конфіскованого майна на потребу ЗСУ та безпосередньо у зону проведення АТО було передано 125 автомобілів, 243 одиниці спорядження та одягу, 20 416 одиниць будматеріалів, запчастин, побутових товарів та іншого майна.

“Всього наші військові з 2016 року отримали від Мін’юсту 20 778 одиниць різноманітного майна на суму 23,8 млн грн”, — додав Міністр юстиції.

Він наголосив, що традиція передачі конфіскованого в дохід держави, але нереалізованого майна на потребу військових, дитбудинків та інших соціальних установ буде продовжена і в майбутньому.

Як повідомляв УННЛитва передасть Україні озброєння майже на 2 млн євро.

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