Минюст: НАПК не учло замечания по проведению проверки деклараций

В частности, отмечается, что Законом "О предупреждении коррупции" предусмотрено, что проверки должен проводить исключительно НАПК как коллегиальный орган, или его отдельные члены, но по поручению НАПК. В свою очередь, в соответствии с предложенным порядком, НАПК наделяет правом начинать и заканчивать проверки всех своих уполномоченных лиц, хотя такого права законодательством им не предоставлено. Порядок, как и любой другой подзаконный акт не может расширять положения закона или изменять их любым способом.

"Важным пунктом замечаний, которые не были учтены, является то, что предложенные документы не содержат положений об информировании лица, в отношении которого проводится проверка, о начале и окончании соответствующих действий. Так же не прописано требование о возможности использования только достоверной информации, на основании которой проводится проверка и устанавливаются нарушения чиновников. Это создает риск, когда основой для проверки будет искаженная или явно лживая информация, которую в дальнейшем легитимизирует проверка", - добавили в пресс-службе.

Так, отмечается, что НАПК, как в старых, так и новых вариантах порядков, ограничилось набором декларативных принципов, которые не имеют регуляторной силы и не содержат условий своего применения; указанные принципы невозможно применить в случае отсутствия или противоречия специальных норм.

Вместе с тем, НАПК частично учло замечания о необходимости определения четких сроков проведения проверок.

"Они определили, что таким сроком является 180 дней с возможностью продления проверки еще на 180 дней. По нашему мнению, - это недопустимо широкие сроки, учитывая, что все государственные органы должны предоставить агентству информацию в течение 10 дней", - отметили в Минюсте.

Другие два принципиальных пункта замечаний касаются определений, используемых в Порядке мониторинга жизни человека. В частности, вместо прописанного в законодательстве термина "уровень жизни" используется понятие "образ жизни". При этом, далее в тексте эти понятия отождествляются. Кроме этого, в соответствии с утвержденным НАПК текстом, порядок направлен на исследование "несоответствия образа (уровня) жизни субъекта декларирования", хотя законом определена необходимость проводить мониторинг на "соответствие уровня" указанным в декларации данным.