Минус еще один банк: "Коминвестбанк" признали неплатежеспособным
Киев • УНН
НБУ признал «Коминвестбанк» неплатежеспособным из-за рисковой деятельности и недостоверной отчетности. Банк, занимающий 0,04% рынка, представлял угрозу интересам вкладчиков и кредиторов.
Национальный банк отнес АО «КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» к категории неплатежеспособных, из-за рисковой деятельности, которая представляла угрозу интересам вкладчиков и кредиторов. Пишет УНН со ссылкой на НБУ.
Нацбанк отнес «Коминвестбанк» к категории неплатежеспособных банков. Поскольку он занимал лишь 0,04% от рынка, это не повлияет на стабильность банковского сектора.
Основанием для такого решения стало установление факта рисковой деятельности, представляющей угрозу интересам вкладчиков или других кредиторов банка, по следующим выявленным признакам: ненадлежащая организация системы внутреннего контроля, включая систему управления рисками, и недостаточность доходов банка.
Примечательно, что даже после отнесения «Коминвестбанка» к категории проблемных, он все равно продолжал рисковую деятельность и обнародовал недостоверную информацию и отчетность, чтобы скрыть свое реальное финансовое состояние.
Напомним
26 ноября, Кассационный хозяйственный суд Верховного суда вынес окончательное решение в пятилетнем деле о возвращении Приватбанка бывшим владельцам, отклонив кассационные жалобы Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd.