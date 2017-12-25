За прошедшие сутки в АТО получил ранения один украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции, несмотря на установленное с 00 часов 23 декабря 2017 перемирие, боевики продолжили обстрел посиций Вооруженных сил Украины. В результате одного из таких обстрелов прошедшие сутки ранения получил 1 украинский военный. Об этом сообщил во время брифинга спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"За минувшие сутки в результате обстрела наших позиций вблизи Авдеевки получил ранения один украинский военнослужащий. Он был оперативно доставлен в госпиталь в Покровскую", - сообщил Мотузяник.
Всего, по словам спикера, на всей линии соприкосновения противник провел 6 прицельных обстрелов вооруженных сил Украины. В 2 случаях украинские военные открывали огонь.
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