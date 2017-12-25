За прошедшие сутки в АТО получил ранения один украинский военный

"За минувшие сутки в результате обстрела наших позиций вблизи Авдеевки получил ранения один украинский военнослужащий. Он был оперативно доставлен в госпиталь в Покровскую", - сообщил Мотузяник.

Всего, по словам спикера, на всей линии соприкосновения противник провел 6 прицельных обстрелов вооруженных сил Украины. В 2 случаях украинские военные открывали огонь.

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