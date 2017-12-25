Минулої доби в АТО отримав поранення один український військовий
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції, не зважаючи на встановлене з 00 годин 23 грудня 2017 року перемир'я, бойовики продовжили обстріл посицій Збройних сил України. В результаті одного з таких обстрілів минулої доби поранення отримав 1 український військовий, повідомив під час брифінгу спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“За минулу добу внаслідок обстрілу наших позицій поблизу Авдіївки отримав поранення один український військовослужбовець. Його було оперативно доставлено до госпіталю в Покровську”, — повідомив Мотузяник.
Загалом, за словами речника, на всій лінії зіткнення противник провів 6 прицільних обстрілів збройних сил України. У 2 випадках українські військові відкривали вогонь у відповідь.
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