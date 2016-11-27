За прошедшие сутки пункты пропуска в зоне АТО пересекли более 22 тыс. человек

В общем пункты пропуска пересекли: "Майорское" - 5765 человек и 600 транспортных средств; "Марьинка" - 5630 человек и 1045 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4535 человек и 975 транспортных средств; "Гнутово" - 2930 человек и 745 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3430 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество автомобилей: на КПВВ "Майорское" - 70/120; "Марьинка" - 250/200; "Новотроицкое" - 0/90; "Гнутово" - 150/40.

Напомним, 27 ноября утром боевики в очередной раз обстреляли контрольный пост "Марьинка", из-за чего пропуск лиц был приостановлен.