Минулої доби пункти пропуску в зоні АТО перетнуло більше 22 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду у зоні АТО перетнуло 22,3 тисячі осіб та 3,4 тисячі автомобілів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Загалом пункти пропуску перетнуло: “Майорське” — 5765 осіб та 600 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 5630 осіб та 1045 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4535 осіб та 975 транспортних засобів; “Гнутове” — 2930 осіб та 745 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3430 осіб.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд перебувала така кількість автомобілів: на КПВВ “Майорське” — 70/120; “Мар’їнка” — 250/200; “Новотроїцьке” — 0/90; “Гнутове” — 150/40.
Нагадаємо, 27 листопада зранку бойовики вчергове обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”, через що пропуск осіб було призупинено.