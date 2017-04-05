На прошлой неделе в результате осложнений от гриппа умер человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. На 13-й неделе (с 27 марта по 2 апреля) был зарегистрирован летальный исход вследствие осложнения от гриппа. Об этом сообщает Центр по контролю и мониторингу заболеваний в Facebook, передает УНН.
За 13-ю неделю 2017 года (27 марта — 2 апреля) заболело гриппом и ОРВИ 147 083 человека, из них 68,9% — дети в возрасте до 17 лет.
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения Украины составил 345,3 на 100 тыс. населения, что меньше на 10,2% по сравнению с предыдущей неделей и эпидемического порога на 40,3% и аналогичных периодов за последние 5 сезонов наблюдения.
Госпитализированы 6076 человек — 4,1% от заболевших.
На прошлой неделе был зарегистрирован один летальный случай в результате осложнений после гриппа.
Самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в Киевской (668,2), наименьший — в Закарпатской (159,8 на 100 тыс. населения) областях. В одной из областей Украины эпидемический порог не превышен. Темп прироста заболеваемости среди взрослых и детей до 17 уменьшился на 3,4% и 13,0% соответственно.
Как сообщал УНН, с 13 по 19 марта ОРВИ заболело 170 274 человека, из них 70,5% — дети в возрасте до 17 лет.