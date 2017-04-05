Минулого тижня внаслідок ускладнень від грипу померла людина

За 13-й тиждень 2017 року (27 березня – 2 квітня) захворіло на грип та ГРВІ 147 083 особи, із них 68,9 % – діти віком до 17 років.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ серед населення України становив 345,3 на 100 тисяч населення, що менше на 10,2% порівняно з попереднім тижнем та епідемічного порогу на 40,3% та аналогічних періодів за останні 5 сезонів спостереження.

Госпіталізовано 6076 осіб – 4,1 % від захворілих.

На тому тижні було зареєстровано один летальний випадок внаслідок ускладнення від грипу.

Найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в Київській (668,2), найменший – у Закарпатській (159,8 на 100 тис. населення) областях. В жодній із областей України епідемічний поріг не перевищений. Темп приросту захворюваності серед дорослих і дітей до 17 зменшився на 3,4 % та 13,0 % відповідно.

Як повідомляв УНН, з 13 по 19 березня на ГРВІ захворіло 170 274 особи, із них 70,5 % – діти віком до 17 років.