В прошлом году семьям военнослужащих ВСУ распределили более тысячи квартир
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В 2016 году семьям военных Вооруженных сил Украины распределили 1040 квартир в разных городах Украины. Об этом во время брифинга сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"За прошлый год семьям военнослужащих ВСУ распределили 1040 квартир в Первомайске, Белгород-Днестровском, Макарове, Днепре, Бахмуте, Коростыне, Мелитополе, Чопе, Коломые, Белой Церкви, Василькове, Одессе, Киеве, Новом Роздоле, Сумах и других городах страны", - сообщил он.
Кроме этого, еще 404 семьи получили денежную компенсацию за содержание жилого помещения на общую сумму 154 млн грн.
Также согласованы предложения об исключении 226 квартир из служебного жилья Министерства обороны Украины для предоставления его для постоянного проживания семьям военнослужащих запаса.
Из фондов Министерства обороны Украины обеспечено жильем 345 участников АТО, 13 семей погибших военнослужащих, участвовавших в АТО.
Выплатами денежной компенсации за поднаем жилья обеспечены более 13 000 семей военнослужащих на общую сумму около 264 млн грн, для обеспечения жилыми помещениями военнослужащих военной службы по контракту в специально предназначенных казармах, в прошлом году было выделено более 140 млн грн.
Как сообщал УНН, военный комитет НАТО выразил единодушную поддержку Украине в условиях российской агрессии.