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Минулого року сім’ям військовослужбовців ЗСУ розподілено більше тисячі квартир

Минулого року сім’ям військовослужбовців ЗСУ розподілено більше тисячі квартир

Київ • УНН

 • 8178 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У 2016 році сім’ям військових Збройних сил України розподілено 1040 квартир у різних містах України. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

“За минулий рік сім’ям військовослужбовців ЗСУ розподілено 1040 квартир у Первомайську, Білгород-Дністровську, Макарові, Дніпрі, Бахмуті, Коростині, Мелітополі, Чопі, Коломиї, Білій Церкві, Василькові, Одесі, Києві, Новому Роздолі, Сумах та інших містах країни”, — повідомив він.

Крім цього, ще 404 сім’ї отримали грошову компенсацію за належне для утримання житлове приміщення на загальну суму 154 млн грн.

Також погоджено пропозиції щодо виключення 226 квартир з числа службового житла Міністерства оборони України для надання його для постійного проживання сім’ям військовослужбовців запасу.

З фондів Міністерства оборони України забезпечено житлом 345 учасників АТО то 13 сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО.

Виплатами грошової компенсації за піднайом житла забезпечені понад 13 тисяч сімей військовослужбовців на загальну суму близько 264 млн грн, для забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців військової служби за контрактом у спеціально призначених казармах, минулого року було виділено понад 140 млн грн.

Як передавав УНН, військовий комітет НАТО висловив одностайну підтримку Україні в умовах російської агресії.

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