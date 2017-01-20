Минулого року сім’ям військовослужбовців ЗСУ розподілено більше тисячі квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У 2016 році сім’ям військових Збройних сил України розподілено 1040 квартир у різних містах України. Про це під час брифінгу сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“За минулий рік сім’ям військовослужбовців ЗСУ розподілено 1040 квартир у Первомайську, Білгород-Дністровську, Макарові, Дніпрі, Бахмуті, Коростині, Мелітополі, Чопі, Коломиї, Білій Церкві, Василькові, Одесі, Києві, Новому Роздолі, Сумах та інших містах країни”, — повідомив він.
Крім цього, ще 404 сім’ї отримали грошову компенсацію за належне для утримання житлове приміщення на загальну суму 154 млн грн.
Також погоджено пропозиції щодо виключення 226 квартир з числа службового житла Міністерства оборони України для надання його для постійного проживання сім’ям військовослужбовців запасу.
З фондів Міністерства оборони України забезпечено житлом 345 учасників АТО то 13 сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО.
Виплатами грошової компенсації за піднайом житла забезпечені понад 13 тисяч сімей військовослужбовців на загальну суму близько 264 млн грн, для забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців військової служби за контрактом у спеціально призначених казармах, минулого року було виділено понад 140 млн грн.
Як передавав УНН, військовий комітет НАТО висловив одностайну підтримку Україні в умовах російської агресії.