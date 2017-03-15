Прошлый год стал рекордным по количеству авиационных происшествий - МАК

"Таким образом," тенденция к росту уровня безопасности полетов в коммерческой авиации была прервана. При этом следует отметить, что, как и в предыдущие два года, авиационных катастроф в сфере пассажирских перевозок на тяжелых самолетах в 2016 году не произошло ", - говорится в отчете.

По данным МАК, в коммерческой авиации имели место 28 авиационных происшествий, в том числе 11 катастроф, в которых погибли 44 человека. В авиации общего назначения - 35 авиационных происшествий, из них 17 катастроф, в которых погибло 30 человек.

По предварительной оценке, в 2016 году авиационные происшествия, обусловленные "человеческим фактором", составляли около 94% от общего количества.

Среди причин авиационных происшествий в отчете названы - ложные и безграмотные действия экипажа при пилотировании; потеря контроля над пространственным положением воздушного судна при попадании в метеорологические условия, не соответствующие правилам визуальных полетов и, как следствие, столкновения с препятствиями при полете на малой высоте; столкновения с землей в управляемом полете; продолжение выполнения полета без учета метеоусловий по маршруту, недостаточная подготовка пилотов, полеты в состоянии алкогольного опьянения и др.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) основано в декабре 1991 года на основании Межгосударственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 12 новыми независимыми государствами. Государствами-участниками соглашения являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Киргизия.

Напомним, в результате катастрофы Boeing 747 в Кыргызстане погибли 38 человек .