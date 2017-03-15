Прошлый год стал рекордным по количеству авиационных происшествий - МАК

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123739 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182951 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133274 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126650 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118699 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106615 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107635 просмотра

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Прошлый год стал рекордным по количеству авиационных происшествий - МАК

Прошлый год стал рекордным по количеству авиационных происшествий - МАК

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В прошлом году в гражданской авиации государств-участников межгосударственного авиационного комитета (МАК) произошло 63 авиационных происшествия, в том числе 28 катастроф, в которых погибли 74 человека, что является антирекордом за последние 25 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет комитета.

"Таким образом," тенденция к росту уровня безопасности полетов в коммерческой авиации была прервана. При этом следует отметить, что, как и в предыдущие два года, авиационных катастроф в сфере пассажирских перевозок на тяжелых самолетах в 2016 году не произошло ", - говорится в отчете.

По данным МАК, в коммерческой авиации имели место 28 авиационных происшествий, в том числе 11 катастроф, в которых погибли 44 человека. В авиации общего назначения - 35 авиационных происшествий, из них 17 катастроф, в которых погибло 30 человек.

По предварительной оценке, в 2016 году авиационные происшествия, обусловленные "человеческим фактором", составляли около 94% от общего количества.

Среди причин авиационных происшествий в отчете названы - ложные и безграмотные действия экипажа при пилотировании; потеря контроля над пространственным положением воздушного судна при попадании в метеорологические условия, не соответствующие правилам визуальных полетов и, как следствие, столкновения с препятствиями при полете на малой высоте; столкновения с землей в управляемом полете; продолжение выполнения полета без учета метеоусловий по маршруту, недостаточная подготовка пилотов, полеты в состоянии алкогольного опьянения и др.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) основано в декабре 1991 года на основании Межгосударственного соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 12 новыми независимыми государствами. Государствами-участниками соглашения являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Киргизия.

Напомним, в результате катастрофы Boeing 747 в Кыргызстане погибли 38 человек .

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