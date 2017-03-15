Минулий рік став рекордним за кількістю авіаційних пригод — МАК

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Минулого року в цивільній авіації держав-учасниць міждержавного авіаційного комітету (МАК) сталося 63 авіаційні події, зокрема 28 катастроф, у яких загинули 74 людини, що є антирекордом за останні 25 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт комітету.

"Таким чином, “тенденція до зростання рівня безпеки польотів в комерційній авіації була перервана. При цьому слід зазначити, що, як і в попередні два роки, авіаційних катастроф у сфері пасажирських перевезень на важких літаках у 2016 році не сталося”, — йдеться у звіті.

За даними МАК, у комерційній авіації мали місце 28 авіаційних подій, зокрема 11 катастроф, в яких загинули 44 людини. В авіації загального призначення — 35 авіаційних подій, з них 17 катастроф, в яких загинуло 30 осіб.

За попередньою оцінкою, у 2016 році авіаційні події, зумовлені “людським фактором”, становили близько 94% від загальної кількості.

Серед причин авіаційних подій у звіті названі — помилкові та безграмотні дії екіпажу при пілотуванні; втрата контролю над просторовим положенням повітряного судна при потраплянні в метеорологічні умови, які не відповідають правилам візуальних польотів та, як наслідок, зіткнення з перешкодами при польоті на малій висоті; зіткнення із землею в керованому польоті; продовження виконання польоту без урахування метеоумов по маршруту; недостатня підготовка пілотів, польоти в стані алкогольного сп’яніння тощо.

Міждержавний авіаційний комітет (МАК) засновано в грудні 1991 року на підставі Міждержавної угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, укладеної 12 новими незалежними державами. Державами-учасницями угоди є Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Росія, Україна, Молдова, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан та Киргизія.

Нагадаємо, внаслідок катастрофи Boeing 747 у Киргизстані загинуло 38 людей.

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