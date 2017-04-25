МинВОТ: жителей Трехизбенки, Кряковки и Орехово-Донецкого подключили к электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Выполнено подключение линий электропередач на подконтрольной части Луганской области, с целью синхронизации ТЭС с энергосистемой Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Twitter, передает УНН.
"Сегодня жителей населенных пунктов Трехизбенка, Кряковка, Орехово-Донецкое, Калаус в Луганской области подключили к электроэнергии", - сообщили в МинТОТ.
Сегодня жителей насел.пунктив Трехизбенка, Кряковка, Орехово-Донецкое, Калаус в Луганской обл. подключили к электроэнергии.- МТОТ (@mtot_gov_ua) 25 апреля 2017
Кроме того, по данным ведомства, выполнено подключение линий электропередач на подконтрольной части Луганской области, с целью синхронизации ТЭС с энергосистемой Украины.