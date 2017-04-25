МинВОТ: жителей Трехизбенки, Кряковки и Орехово-Донецкого подключили к электроэнергии

"Сегодня жителей населенных пунктов Трехизбенка, Кряковка, Орехово-Донецкое, Калаус в Луганской области подключили к электроэнергии", - сообщили в МинТОТ.

Сегодня жителей насел.пунктив Трехизбенка, Кряковка, Орехово-Донецкое, Калаус в Луганской обл. подключили к электроэнергии.

Кроме того, по данным ведомства, выполнено подключение линий электропередач на подконтрольной части Луганской области, с целью синхронизации ТЭС с энергосистемой Украины.

Напомним, Украина остановила подачу электроэнергии в ОРЛО.