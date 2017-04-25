МінТОТ: мешканців Трьохізбенки, Кряківки та Оріхово-Донецького підключили до електроенергії

"Сьогодні мешканців населених пунктів Трьохізбенка, Кряківка, Оріхово-Донецьке, Калаус в Луганській області підключили до електроенергії", - повідомили у МінТОТ.

Сьогодні мешканців насел.пунктів Трьохізбенка, Кряківка, Оріхово-Донецьке, Калаус в Луганській обл. підключили до електроенергії.

Крім того, за даними відомства, виконано підключення ліній електропередач на підконтрольній частині Луганської області, з метою синхронізації ТЕС з енергосистемою України.

Нагадаємо, Україна зупинила подачу електроенергії в ОРЛО.