Минсоцполитики: на учете находится почти 1,649 млн переселенцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. На сегодня в Украине учтено почти 1,649 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минсоцполитики.
"По состоянию на 23 января 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взяты на учет 1 млн 648 тыс. 852 переселенца или 1 млн 327 тыс. 687 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 1 млн 130 тыс. 594 семьи обратились за назначением пособия, 1 млн 43 тыс. 430 из них такую помощь назначили.
Напомним, на 5 декабря 2016 года были взяты на учет 1 млн 656 тыс. 662 переселенца.