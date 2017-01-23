Минсоцполитики: на учете находится почти 1,649 млн переселенцев

"По состоянию на 23 января 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взяты на учет 1 млн 648 тыс. 852 переселенца или 1 млн 327 тыс. 687 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 1 млн 130 тыс. 594 семьи обратились за назначением пособия, 1 млн 43 тыс. 430 из них такую ​​помощь назначили.

Напомним, на 5 декабря 2016 года были взяты на учет 1 млн 656 тыс. 662 переселенца.