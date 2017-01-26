Минобразования планирует предложить прохождение ВНО шрифтом Брайля

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КИЕВ. 26 января. УНН. В Министерстве образования и науки начала работать рабочая группа по адаптации программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины для школьников с нарушениями зрения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Специалисты должны решить, какие изменения нужно внести в программы ВНО по этим предметам, чтобы сделать их доступными для детей с особыми потребностями. Отметим, что перед участниками группы стоит задача не упростить программу, а исключить из нее те вещи, которые ребенок с нарушениями зрения просто не сможет понять, в которых не сможет работать со шрифтом Брайля. Например, если речь идет о сравнении изображений геометрических фигур, опознании выдающихся исторических деятелей, писателей, архитектурных сооружений и т.п.", - говорится в сообщении.

Указано, что до 30 января группа должна представить свои предложения, которые обнародуют на сайте МОН для обсуждения, после чего они будут доработаны с учетом полученных замечаний и утверждены ведомством.

"Предполагается, что внесенные изменения начнут действовать со следующего учебного года, после завершения которого школьники с нарушениями зрения получат возможность сдавать ВНО при помощи шрифта Брайля", - сказано в сообщении.

 

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