Минобразования планирует предложить прохождение ВНО шрифтом Брайля

"Специалисты должны решить, какие изменения нужно внести в программы ВНО по этим предметам, чтобы сделать их доступными для детей с особыми потребностями. Отметим, что перед участниками группы стоит задача не упростить программу, а исключить из нее те вещи, которые ребенок с нарушениями зрения просто не сможет понять, в которых не сможет работать со шрифтом Брайля. Например, если речь идет о сравнении изображений геометрических фигур, опознании выдающихся исторических деятелей, писателей, архитектурных сооружений и т.п.", - говорится в сообщении.

Указано, что до 30 января группа должна представить свои предложения, которые обнародуют на сайте МОН для обсуждения, после чего они будут доработаны с учетом полученных замечаний и утверждены ведомством.

"Предполагается, что внесенные изменения начнут действовать со следующего учебного года, после завершения которого школьники с нарушениями зрения получат возможность сдавать ВНО при помощи шрифта Брайля", - сказано в сообщении.